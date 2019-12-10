محلل سياسي :: قنوات فضائية روجت لأفكار داعش الارهابي بصورة مجانية

أكد المحلل السياسي عبد الامير العبودي، الثلاثاء، ان عدد من القنوات الفضائية روجت لأفكار ومعتقدات تنظيم داعش الارهابي بصورة مجانية.

وقال العبودي في حديث صحفي ان " هناك عدد من القنوات الاعلامية الفضائية العالمية والعربية سخرت امكانياتها للترويج الى الافكار التي ينشرها تنظيم داعش الارهابي و الاعمال التي تعتبر انجاز له بصورة مجانية".

واضاف ان " بعض وسائل الاعلام التي كانت محايدة انخرطت ايضا بالترويج للتنظيم الارهابي، الامر الذي مكن التنظيم من ان يؤثر بشكل كبير على المتلقي ".