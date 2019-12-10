قائد شرطة النجف ينفي تفريق المتظاهرين في المحافظة

نفى قائد شرطة النجف اللواء غانم العنكوشي، الثلاثاء، تفريق المتظاهرين في المحافظة، مؤكدا أن شرطة النجف توفر الحماية اللازمة للمتظاهرين والمعتصمين في ساحة الصدرين وسط المدينة.
وقال العنكوشي في بيان ، إن "المعتصمين ما زالوا موجودين في ساحة الصدرين المخصصة للتظاهر السلمي"، مبينا ان "القوات الأمنية تواصل مهامها بتوفير الحماية لهم بشكل كامل".
وحذر من "جهات مغرضة تحاول تاجيج الوضع الامني في المحافظة من خلال بث اشاعات بوجود نية لدى القوات الامنية تفريق المتظاهرين".
وأكد قائد شرطة النجف، أن "المحافظة تشهد وضعاً آمناً ومستقرا بفضل التعاون الكبير بين القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين والتفهم العالي لخطب وتوجيهات المرجعية الدينية".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha