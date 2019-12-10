العبودي: لا اتفاق على بديل عبد المهدي حتى الآن.. وإجماع على ’’حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة’’

أكد النائب في تحالف "الفتح" نعيم العبودي، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، وجود حوارات بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة مؤقتة تعنى بحفظ الأمن والتهيئة للانتخابات المقبلة.

وقال العبودي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عنه، إن "هناك رغبة من قبل أغلب الكتل السياسية لتشكيل حكومة مؤقتة تستمر بين 8 أشهر الى سنة ولا تستمر لثلاث سنوات، لكنها لم تصل لغاية الآن الى اتفاق رسمي".

وأشار الى العبودي أن "هناك اجماعاً ضمنياً من قبل الجميع لتشكيل حكومة مؤقتة تتولى مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار والتهيئة لإجراء الانتخابات المقبلة" مبيناً أنه "لم يتم تحديد حتى الآن شخص رئيس الوزراء الجديد".