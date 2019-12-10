الأخبار

الكهرباء تصدر توضيحا بشأن انخفاض ساعات تجهيز الطاقة في هذه الأيام


عزت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، انخفاض تجهيز الطاقة في العراق إلى توقف الغاز المستورد والبرد، مبينة أن مجموع الطاقة المفقودة من أربع محطات توليدية بلغ ٢٤٠٠ ميغا واط.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "انخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في هذه الأيام عن المعدلات السابقة هو بسبب ظروف خارجة عن سيطرتنا".

وأوضحت، أن "خط الغاز المجهز من الجانب الإيراني والمخصص لمحطاتنا الكهربائية في المنطقة الوسطى توقف من يوم ١٨ تشرين الثاني ولغايه ٢٥ تشرين الثاني هو لوجود أعمال صيانة لأنبوب الغاز داخل الأراضي الإيرانية"، مبينة أن "استئناف الضخ من تأريخ ٢٥ تشرين الثاني ولغاية الان لم تصل مستويات التجهيز إلى الكميات العقدية للغاز بسبب موجه البرد التي تجتاح إيران وحاجتهم للغاز".

وأشارت الوزارة، إلى أن "تجهيز الغاز الإيراني أصبح لا يتجاوز ربع الكمية التي نحتاجها وخاصة في محطات المنطقة الوسطى وتحديداً محطات بسماية الغازية، المنصورية، الصدر والقدس، مما أدى إلى إطفاء محطة المنصورية وتقليل إنتاج محطة بسماية الى 1300 ميغا واط ومحطة الصدر بواقع انتاج 250 ميغا واط وباستخدام الوقود البديل ومحطة القدس وبانتاج 240 وباستخدام الوقود البديل".

وأكدت الوزارة، أن "مجموع الطاقة المفقودة من هذه المحطات الأربع بلغ حوالي ٢٤٠٠ ميغاواط من الطاقة المتاحة لتلك المحطات"، لافتة إلى أن "ملاكاتها تعمل جاهدة على سد هذا النقص من خلال التعاون المستمر مع وزارة النفط لتهيئة الوقود البديل ومن ثم تشغيل أكبر عدد ممكن من وحدات محطاتنا".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "ترشيد الطاقة الكهربائية بغية تجاوز الظرف المؤقت"، مقدمة في الوقت نفسه "اعتذارها للمواطنين عن الظروف التي أدت إلى انخفاض الطاقة والتي كانت خارج سيطرتها".

يذكر أن مدينة بغداد تشهد حالياً انقطاعات للطاقة الكهربائية ولساعات طويلة مما دفع المواطنين للاعتماد بشكل كامل على المولدات الأهلية لتعويض النقص.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكهرباء تصدر توضيحا بشأن انخفاض ساعات تجهيز الطاقة في هذه الأيام
نائب يكشف أبرز النقاط التي تم تعديلها بمسودة قانون الانتخابات
محافظ الديوانية يكشف عن اقالة وإعفاء بعض مدراء الدوائر واحالة ملفاتهم للرقابة المالية
اللجنة القضائية في البرلمان الأمريكي تعلن تقديم تهمتين لمحاكمة ترامب
القبض على متهمين اعترفا بسرقة 10 آلاف دولار من منزل جنوبي بغداد
نقيب الصحفيين العراقيين يتهم مؤسسات إعلامية باستهداف السلم الأهلي في العراق
نائب: بهذا الوقت سيتم حسم اسم مرشح رئاسة الوزراء
النائب حسن سالم: العربية والحدث والحرة جزء من المشروع الأميركي الصهيوني السعودي
البرلمان يعلن جدول اعمال جلسة الاربعاء
العصائب: العراقيون انتصروا بفضل فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك