محافظ الديوانية يكشف عن اقالة وإعفاء بعض مدراء الدوائر واحالة ملفاتهم للرقابة المالية

كشف محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه قرارات باقالة وإعفاء بعض مدراء الدوائر في المحافظة على خلفية التظاهرات الاحتجاجية الجارية، مشيرا الى احالة ملفاتهم الى ديوان الرقابة المالية.

‪‎‪‎‪ ‬‬ وقال الشعلان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن التظاهرات أعطتني قوة في اقالة وإعفاء بعض مدراء الدوائر، مبينا أن بعض أقسام وشعب الدوائر هي اكثر فسادا من المدراء أنفسهم.

وأضاف الشعلان، سنحاول القضاء على الفساد بالأيام المقبلة، مشيرا الى احالة ملفات اغلب مدراء الدوائر المقالون الى ديوان الرقابة المالية.

وأوضح محافظ الديوانية، أن من يثبت فساده سيحال الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي.