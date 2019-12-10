القبض على متهمين اعترفا بسرقة 10 آلاف دولار من منزل جنوبي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين اعترفا بسرقة 10 آلاف دولار أميركي ومليون ونصف المليون ومصوغات ذهبية من منزل جنوبي بغداد.

وقال إعلام الوزارة في بيان ، إن "مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب المدائن وبعد جمع المعلومات والتحري ألقى القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة مبلغ من المال قدره عشرة الاف دولار أميركي ومليون ونصف دينار عراقي ومصوغات ذهبية من داخل دار جنوبي العاصمة".

وأضاف البيان، أنه "بعد التعمق معهما بالتحقيق اعترفا بجريمة السرقة، وقد تم عرض أوراقهما التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق احكام المادة (٤٤٤ ق.ع)".