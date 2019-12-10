الأخبار

القبض على متهمين اعترفا بسرقة 10 آلاف دولار من منزل جنوبي بغداد


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين اعترفا بسرقة 10 آلاف دولار أميركي ومليون ونصف المليون ومصوغات ذهبية من منزل جنوبي بغداد.

وقال إعلام الوزارة في بيان ، إن "مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب المدائن وبعد جمع المعلومات والتحري ألقى القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة مبلغ من المال قدره عشرة الاف دولار أميركي ومليون ونصف دينار عراقي ومصوغات ذهبية من داخل دار جنوبي العاصمة".

وأضاف البيان، أنه "بعد التعمق معهما بالتحقيق اعترفا بجريمة السرقة، وقد تم عرض أوراقهما التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق احكام المادة (٤٤٤ ق.ع)".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكهرباء تصدر توضيحا بشأن انخفاض ساعات تجهيز الطاقة في هذه الأيام
نائب يكشف أبرز النقاط التي تم تعديلها بمسودة قانون الانتخابات
محافظ الديوانية يكشف عن اقالة وإعفاء بعض مدراء الدوائر واحالة ملفاتهم للرقابة المالية
اللجنة القضائية في البرلمان الأمريكي تعلن تقديم تهمتين لمحاكمة ترامب
القبض على متهمين اعترفا بسرقة 10 آلاف دولار من منزل جنوبي بغداد
نقيب الصحفيين العراقيين يتهم مؤسسات إعلامية باستهداف السلم الأهلي في العراق
نائب: بهذا الوقت سيتم حسم اسم مرشح رئاسة الوزراء
النائب حسن سالم: العربية والحدث والحرة جزء من المشروع الأميركي الصهيوني السعودي
البرلمان يعلن جدول اعمال جلسة الاربعاء
العصائب: العراقيون انتصروا بفضل فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك