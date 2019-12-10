نقيب الصحفيين العراقيين يتهم مؤسسات إعلامية باستهداف السلم الأهلي في العراق

اتهم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، مؤسسات إعلامية قال إنها لا تريد أن يعم الأمن والسلام في البلاد.

وأوضح اللامي، في حديث صحفي إن "بعض المؤسسات الإعلامية لا تريد أن يعم الأمن والسلام في العراق، وتستهدف سلمه الأهلي"،

مؤكدا أن "نقابة الصحفيين لا تقبل ولا تسمح لأي من زملائها الأعضاء في النقابة، الإساءة لرموز وطنية أو يحرفوا كلاما لرموز وطنية".

وأشار إلى أن "الشيخ الأمين تكلم بقضية منطقية جدا وواضحة وتضمنت تحذيرا من حراك مسلح خارج نطاق التظاهر السلمي مما قد يجر البلاد إلى اقتتال داخلي".