النائب حسن سالم: العربية والحدث والحرة جزء من المشروع الأميركي الصهيوني السعودي

عدّ النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، قنوات العربية و العربية الحدث والحرة، جزءا من المشروع الأميركي الصهيوني السعودي، المتآمر على العراق.

وقال سالم في حديث صحفي، إن "القنوات الصفراء المغرضة والمحرضة على العنف والكراهية كقناة العربية والعربية الحدث والحرة، جزءا من الإعلام المغرض والإعلام التابع لمسلسل التآمر على العراق من قبل المشروع الأميركي الصهيوني السعودي، الذي يريد خلق الفوضى وإشعال الفتنة في البلاد".

وأضاف أن "مجلس النواب سيوجه خطابا إلى هيئة الإعلام والاتصالات لغلق المؤسسات الإعلامية الصفراء التي تحرض ضد أبناء الشعب وتدفع نحو الاقتتال الداخلي".