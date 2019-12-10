العصائب: العراقيون انتصروا بفضل فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني

أصدرت المقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق، الثلاثاء، بياناً بشان الذكرى الثانية للنصر العراقي على تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما اعتبرت أن العراقيين انتصروا بفضل فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني ودماء الشهداء.

وذكرت اهل الحق في بيان، :"تمر علينا اليوم الذكرى السنوية على انتهاء معارك تحرير العراق من عصابات داعش الارهابية".

وأضافت :"لقد انتصر العراقيون بفضل فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني( دام ظله الوارف) وبفضل دماء الشهداء والجرحى وصبر امهاتهم ونسائهم واطفالهم وبفضل العزيمة والاصرار على تحقيق النصر".