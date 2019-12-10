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رئيس اركان الجيش للمتظاهرين: جيشكم وقواتكم الامنية متواجدة لحمايتكم لحين تحقيق مطالبكم


خاطب رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي، الثلاثاء، المتظاهرين بالقول " جيشكم وقواتكم الامنية متواجدة لحمايتكم لحين تحقيق مطالبكم المشروعة"، فيما اشار الى ان التظاهرات التي خرج بها ابناء الشعب في معظم المحافظات أعادت صورة تحقيق النصر الكبير على "داعش"الارهابي

وقال الغانمي في بيان "تمر علينا هذه الايام مناسبة عزيزة وكبيرة الا وهي ذكرى يوم النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي التي أنجزنا فيها المهمة الصعبة في الظروف الصعبة وانتصرنا بصمود شعبنا وبسالة قواتنا البطلة، وبدماء الشهداء والجرحى أثمرت أرضنا نصراً تاريخياً مبيناً يفتخر به جميع العراقيين على مر الاجيال".

واضاف "لا أريد أن أتحدث عن البطولات والصولات التي أصبحت معروفة وراسخة لدى أذهان العراقيين والعالم قدر الحديث عن الصورة الناصعة والمشرقة التي أكتسبها جيشنا خلال معارك التحرير وتعامله بمهنية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، واليوم نقطف ثمار هذا الحب والعلاقة الوطيدة والثقة التي زرعها ابطال الجيش العراقي في نفوس العراقيين بكافة أطيافهم"، مشيرا الى انه "في كل شبر وزاوية ومناسبة نرى المواطن العراقي يشيد بدور الجيش المهني في التعامل مع الاحداث والتحديات التي تواجهها البلاد ليكون صمام الامان وسور الوطن المنيع ودرعه الحصين وضامن وحدته وحامي شعبه

وتابع ان "التظاهرات التي خرج بها ابناء شعبنا في معظم المحافظات قد أعادت بنا تلك الصورة الناصعة والمشرقة التي كسبها الجيش العراقي خلال معارك التحرير، عندما نرى اليوم هذا التلاحم الكبير بين المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة وإخوانهم من الجيش العراقي الذي يقدمون لهم الحماية دون حملهم للسلاح وهذا نابع من ثقة المواطن والتعاون معهم لتفويت الفرصة وقطع الطريق أمام من يحرض على العنف والحرق للممتلكات الخاصة والعامة"، مخاطبا المتظاهرين بالقول "جيشكم وقواتكم الامنية متواجدة لحمايتكم لحين تحقيق مطالبكم المشروعة التي كفلها لكم الدستور".

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