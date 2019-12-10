ممثل المرجعية الدينية يتكفل ببناء دار لعائلة الشهيد احمد المهنا

تكفل ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي، الثلاثاء، ببناء دار لعائلة الشهيد المصور الحربي احمد المهنا.

وجاء ذلك خلال حضور السيد الصافي مجلس عزاء المهنا الذي استشهد خلال التظاهرات يوم الجمعة الماضي، حيث ان عائلة الشهيد تسكن في (كرفانات) بسبب تهجيرهم من مدينة ابوغريب غرب بغداد.

فيما اكد المشرف العام على فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي ان " السيد الصافي وجَّه ممثلية الفرقة باسكان عائلة الشهيد في مسكن لائق خلال هذه الفترة لحين اكتمال وتجهيز السكن الجديد".