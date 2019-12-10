كتلة بدر تتهم ممثلة الامم المتحدة في العراق باخفاء الحقائق وتحذر من دور امريكي مشبوه

اتهم رئيس كتلة بدر في مجلس النواب، حسن شاكر، ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، بإخفاء الحقائق في تقريرها الذي عرضته أمام مجلس الأمن الدولي عن تظاهرات العراق.

وقال شاكر عضو منظمة بدر بزعامة هادي العامري، في حديث صحفي، إن "بلاسخارت حاولت من خلال تقريرها الذي عرضته أمام مجلس الأمن فتح المجال للتدخل الدولي في الشأن العراقي".

وأضاف شاكر، أن "التقرير اخفى الكثير من الحقائق التي يجب ان يطلع عليها العالم، خصوصا فيما يخص وجود المندسين والمخربين بين صفوف المحتجين، ودور الأجهزة الأمنية والحكومية في حماية التظاهرات، إضافة إلى إخفاء الجانب الأهم وهو التدخل الدولي في البلاد وهذا الامر خطير للغاية".

وتابع، أن "ممثلة الأمم المتحدة تحاول منح الامريكان ذريعة التدخل في العراق فيما يخص اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد وهو دور مشبوه تريد واشنطن لعبه جدية".