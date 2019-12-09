شرطة كربلاء تصدر بيانا بشأن اغتيال الناشط فاهم الطائي

أصدرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاثنين، بيانا بشأن اغتيال الناشط فاهم الطائي، مؤكدة انها تعمل منذ الساعة الاولى التي سقط بها الشهيد وستنقدم المجريمين القتلة الى العدالة باسرع وقت ممكن من خلال كشف خيوط الجريمة.

وقالت القيادة في بيان ، "يا أبناء مدينتنا الحبيبة كربلاء المقدسة ان الفقيد الشهيد فاهم الطائي ابا علي رحمه الله وادخله فسيح جنانه قبل ان يكون ابن هذه المدينة كان من المضحين من أجلها من خلال عمله ضمن فريق اللجنة الامنية في مجلس المحافظة المنحل لاستتباب امنها واستقرارها وذو اخلاق وسمعة طيبة والجميع يعرف ذلك ومن المستحيل شرطة كربلاء تترك دمه الطاهر الذي سال على أشرف بقعة من بقاع الأرض واختلط مع الدماء الطاهرة في يوم عاشوراء على ارض كربلاء يذهب سدى".

وأضافت، أنه تم "تشكيل فريق عمل امني من كبار ضباط التحقيق وبأشراف قائد الشرطة لكشف ملابسات حادثة اغتيال الشهيد المغدور الناشط المدني ابن كربلاء البار فاهم الطائي"، مؤكدة "سنقدم المجريمين القتلة الى العدالة باسرع وقت ممكن من خلال كشف خيوط الجريمة، ونعمل عليها منذ الساعة الاولى التي سقط بها الشهيد، ومثل ما عهدتمونا مسبقا في كشف الكثير من الجرائم سنكشف وبعون الله هذه الجريمة ولن ندع منفذيها الهرب من العقاب الدنيوي قبل العقاب الإلهي".

واوضحت، "تم استدعاء كافة المفارز والنقاط والاجهزة الامنية القريبة من مكان الحادث وفتح التحقيق معهم مباشرة كونها ضمن قاطع مسؤوليتهم"،

مشيرة الى أنه تم "تشديد الاجراءات الامنية للمدينة القديمة وخاصة على اصحاب الدراجات النارية التي تدخل من السيطرات المحيطة بمركز المدينة".

ودعت، قيادة شرطة كربلاء، "شيوخ ووجهاء العشائر واعيانها والناشطين والمتظاهرين السلميين وجميع النقابات دون استثناء والمثقفين والكتاب والادباء وتنسيقية التظاهرات واهالي المدينة المقدسة بشكل عام لنبذ الخلافات وتوحيد الصفوف وتمييزها من اجل اعادة الثقة والتعاون والمساندة للقوات الأمنية اللذين هم ابنائكم واخوانكم بغية ابعاد المخربين والمجرمين وضمان تحقيق الاهداف المنشودة التي من ضمنها استتباب الامن والنظام لكي تبقى مدينتنا مدينة الأمن والامان وبوابة السلام للجميع".