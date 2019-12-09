اعتقال شخص ابتز فتاة وهدد بنشر صورها في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، إلقاء القبض على متهم في بغداد، ابتز فتاة وهددها بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وقال إعلام الوزارة، إن "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب بغداد الجديدة تتمكن من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونياً من خلال تهديدها بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك".

وأضاف إعلام الوزارة في بيان أنه "بعد التحقيق معه اعترف بجريمة الابتزاز، وقد تم عرض أوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٣٤ق.ع)".

وتعلن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر، إلقاء القبض على متهمين بابتزاز فتيات.