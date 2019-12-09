تعرف على اسباب تكليف التميمي قائدا لعمليات بغداد

كشف رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، اسباب تكليف اللواء الركن عبد الحسين التميمي قائداً لعمليات بغداد.

وقال الغانمي في بيان انه "نتيجة لتعرض قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس خلف رحيمة، الى وعكة صحية منح على اثرها اجازة لمدة شهر".

واضاف انه "تم تكليف اللواء الركن عبد الحسين التميمي، بمنصب قائد عمليات بغداد لحين تحسن الحالة الصحية للفريق الركن قيس خلف".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، امس الأحد، بتكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائدا لعمليات بغداد بدلا من المحمدواي بسبب الوضع الصحي للأخير.