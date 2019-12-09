الداخلية تعلن اعتقال اثنين من "داعش"الارهابي ارتكبوا عمليات ارهابية في ديالى

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال اثنين من ارهابيي "داعش" ارتكبوا عمليات ارهابية في ديالى.

وقالت الوزارة في بيالن ان "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض إرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش الارهابي في محافظة ديالى".

واضافت ان "المعتقلين ارتكبا عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين"، مشيرة الى ان "اعتقالهما تم من خلال رصد تحركاتهما من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى".

واكدت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".