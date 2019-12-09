العمليات المشتركة: التنظيمات الارهابية تقف وراء استهداف المعسكرات

اكدت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، ان التنظيمات الارهابية تقف وراء استهداف المعسكرات.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي في حديث صحفي، ان "قوة من المعسكر الذي قصف ليلة امس قرب مطار بغداد باشرت فورا بتفتيش المنطقة والعثور على منصات الاطلاق من خلال الافلام التي سجلتها البالونات التي تمتلكها القيادة".

واضاف ان "التنظيمات الارهابية هي من تقف وراء استهداف المعسكرات".

واصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، بيانا بشأن استهداف احد المعسكرات قرب مطار بغداد باربع صواريخ كاتيوشا، مشيرة الى انها ادت الى اصابة ادت الى اصابة ستة مقاتلين، فيما لفتت الى انها عثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل اطلاقها.