جريدة الوقائع العراقية تنشر قانوني التقاعد والغاء امتيازات المسؤولين

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية، مبينةً أن العدد يتضمن قوانين التقاعد الموحد وإلغاء امتيازات المسؤولين وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة ثائر الجبوري في بيان إن "العدد تضمن قانون رقم 26 لسنة 2019 (التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وقانون رقم 27 لسنة 2019 (التعديل الثاني ل‍قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018".

وأضاف الجبوري، أن "العدد تضمن أيضاً قانون رقم 28 لسنة 2019 (إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، بالإضافة إلى قانون رقم (29) لسنة 2019 قانون (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية)، وبيان رقم (101) لسنة 2019 صادرة عن مجلس القضاء الأعلى".

وكان مجلس النواب صوت، الشهر الماضي، على قوانين اللجنة الأولمبية والتقاعد الموحد، وإلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، والتعديل الثاني ل‍قانون انتخابات مجالس المحافظات.