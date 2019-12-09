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عبد المهدي يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة يوم النصر على عصابات داعش الارهابية


اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء احتفالا بيوم النصر.

وقال عبد المهدي في بيان  انه "بمناسبة حلول ذكرى يوم النصر على عصابة داعش الارهابية وتحرير الموصل وجميع التراب العراقي، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع أبناء شعبنا العراقي العزيز"،

داعيا الى "إستذكار بطولات وتضحيات المقاتلين الشجعان الغيارى ابناء قواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة الذين دحروا العدو وحرروا الارض وهبوا يدا واحدة مع ابناء شعبنا بشيبه وشبانه حين لبّت الجموع فتوى الجهاد الكفائي التي اعلنتها المرجعية الدينية العليا وسجل العراقيون نصرا كبيرا لوطنهم وللإنسانية".

وتابع "تحية وفاء للشهداء والجرحى الذين صنعوا الانتصار ولعوائلهم الكريمة، وللمقاتلين الابطال من ابناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين مازالوا يتصدون لبقايا داعش ويدافعون عن وطنهم وشعبهم وعن اخوتهم المتظاهرين السلميين ويقدمون التضحيات الغالية مرة اخرى، ولهم منا ومن شعبنا كل الشكر والاحترام والتقدير"، مشيرا الى انه "بهذه المناسبة وكما فعلنا في العام الماضي تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء احتفالا ب‍يوم النصر".

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عبد المهدي يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة يوم النصر على عصابات داعش الارهابية
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