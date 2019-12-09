نائب عن الفتح يؤكد عن وجود عامل خارجي يحاول التاثير على القرار السياسي العراقي

أكد النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، اليوم، وجود عامل خارجي يحاول التأثير على القرار السياسي العراقي في قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان "تحذيرات المرجعية من التدخل الخارجي في الشأن السياسي كانت واقعية، لذا نحن نرفض أي تدخل دولي في القرار السياسي لاختيار رئيس الوزراء الجديد".

واضاف، أن "الكتل السياسية ما تزال في مرحلة التفاهمات من اجل الخروج برؤية مقبولة لدى الشارع العراقي بشأن ترشيح رئيس الحكومة الجديد الذي يكون قادراً على قيادة البلد في الوضع الحالي".

وأشار الفتلاوي إلى أن "السماح بالتدخلات الخارجية سيؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي والدخول في أزمات جديدة نحن في غنىً عنها".

وكانت النائبة في لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلا طالباني قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن رئيس الوزراء المقبل سيتم فرضه من الخارج ولكن ’’الغربي’’ هذه المرة، بحسب تعبيرها.