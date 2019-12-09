عضو بالفتح يتحدث عن مساعٍ لتشكيل حكومة عراقية جديدة موالية لإسرائيل وأمريكا

قال القيادي في تحالف الفتح، محمد البياتي، الأحد (08 كانون الأول، 2019) ان هناك مساع لدى بعض القوى السياسية بمساعدة دولية لتشكيل حكومة جديدة في العراق موالية لإسرائيل وامريكا.

وقال البياتي في حديث صحفي إن "جميع التحركات التي تقودها بعض التجمعات المندسة في تظاهرات العراق وايران ولبنان معلومة لدينا بانها جزء من المخطط الأمريكي وبدعم مالي خليجي".

وأضاف نحن "نعلم جيدا أنهم يريدون تشكيل حكومة جديدة في العراق موالية لإسرائيل وامريكا، لكن هذه الأمنية من غير الممكن ان تتحقق وهو دعاء ورجاء غير مستجاب".

وأوضح ان "الشعب العراقي والمتظاهرين لا يقبلون بفرض الإرادة الامريكية او اية دولة أخرى عليهم".