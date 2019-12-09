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كاتب واعلامي يكشف ما حصل في ساحة الخلاني والسنك


كشف الكاتب والإعلامي عبدالامير العبودي عن الاحداث التي وقعت في ساحة الخلاني والسنك يوم الجمعة الماضي 

وقال العبودي في حديث صحفي ان ما حدث هو اقتتال بين جهتين مسلحتين سيطرت احداهما على جسر السنك قبل اشتعال المواجهة المسلحة.

واوضح ان "ما حدث في منطقة السنك هو صدام مسلح بين قوات ماسكة للأرض طردت المتظاهرين من المكان (السنك والخلاني)، ثم واجهت قوات أخرى طالبتها بالانسحاب، ليحدث اطلاق نار من قبل الجهتين الامر الذي أدى الى سقوط قتلى وجرحى".

وأضاف ان "المتظاهرين السلميين العزل ازيحوا بـ(القوة القاهرة)، ولا دخل لهم، حيث جاءت قوة غير معروفة طاردتهم واستقرت بإمكانهم، ثم جاءت قوة أخرى طلبت من هذه القوة الخروج فاقتتلا فيما بينهم". 

وأشار الى ان "أصحاب القبعات الزرق والمتظاهرون لا دخل لهم بما حصل في ساحة الخلاني والسنك".

وهاجم مسلحون مجهولون المتظاهرين، في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى، 

بعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد.

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