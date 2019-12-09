الشيخ قيس الخزعلي يؤكد: الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة لتنفيذ ثلاث مهام

أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاحد، أن الحكومة المقرر تشكيلها لن تكون حكومة ثلاث سنوات وانما مؤقتة لحين الاعداد للانتخابات المقبلة.

وقال الشيخ الخزعلي، خلال ندوة طلابية أقيمت في مقر الأمانة العامة لـ"حركة عصائب أهل الحق" في العاصمة بغداد، إن "الحكومة التي ستتشكل لن تكون حكومة ثلاث سنوات، وإنما ستكون حكومة مؤقتة لفترة ستة أشهر أو سنة".

واضاف أن "وظيفة هذه الحكومة ستكون الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة"، لافتاً الى أنه "من الممكن جدا ان تكون هذه الحكومة ليست كاملة وإنما من عدد مختصر من الوزراء وبذلك لن تكون محل خلاف".