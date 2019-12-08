القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في المقدادية بمحافظة ديالى

القت شرطة ديالى، الاحد، القبض على اثنين من المتهمين بحوزتهما مواد مخدرة في قضاء المقدادية.

وذكرت القيادة في بيانان “مفارز من قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة ديالى وخلال ممارساتها الامنية للقضاء على ظاهرة المخدرات تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين الاول (م.ه.ع) والمتهم الثاني (ع.ع.ن) في قضاء المقدادية”.

وأضافت ان “الشرطة ضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”