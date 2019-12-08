العثور على مقبرة جماعية في ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بالعثور على مقبرة جماعية تضم ثلاث جثث في منطقة "سيد ذهب".

وقال المصدر إنه "بناء على نداء السيطرة المركزية صباح اليوم حول وجود مقبرة جماعية قرب مدينة اصدر في منطقة سيد ذهب، تشكلت مفرزة على أساس هذا النداء بامرة أحد الضباط ووصلت إلى مكان الحادث".

وأضاف المصدر، أنه "تبين أنه أثناء أعمال حفر من إحدى الشركات المحلية بأعمال المجاري وصلت إلى آثار مقبرة جماعية مربعة الشكل، وتم العثور على ثلاث جثث وصورة لهوية عسكرية وآخر جندي وتم توثيق المقبرة بالصور لحين انتظار قاضي التحقيق لغرض التحقيق".

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "العمل (عمل الشركة المحلية) قد توقف لحين حضور القاضي، لأنه من المحتمل أن تكون هناك جثث (أخرى)".