السجن 5 سنوات وشهر لمدير الأحوال المدنية والجوازات في الديوانية بتهمة الرشوة

أفاد مصدر مطلع في محافظة الديوانية، الاحد (8 كانون الأول 2019)، بإصدار حكم بالسجن خمس سنوات وشهر على مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الديوانية، لإدانته باستلام رشوة.

وقال المصدر إن "حكماً بالسجن خمس سنوات وشهر صدر على مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الديوانية العميد فالح اليساري لإدانته باستلام رشوة".

وكانت هيأة النزاهة، قد أعلنت، الاحد (10 تشرين الأول 2019)، تمكنها من ضبط مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالديوانية متلبساً بجريمة الرشوة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان ، إن "فريق عمل من مكتب تحقيق القادسية التابع للهيأة انتقل إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وقام بضبط مدير الدائرة متلبساً بجريمة الرشوة أثناء تسلمه مبلغ الرشوة داخل مكتبه".

وأضافت، أنه" تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت بناءً على مذكرة قضائية وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص استنادا الى أحكام القرار 160/1لسنة 1983".