عضو بالمجلس السياسي لحركة النجباء : احداث ساحة الخلاني ادارتها السفارة الأميركية

كشف عضو المجلس السياسي لحركة النجباء حيدر اللامي، السبت، ان الاحداث التي شهدتها ساحة الخلاني مساء يوم امس خططت لها امريكا واسرائيل في السفارة الامريكية.

وقال اللامي في حديث مع فضائية "العهد "، ان " استهداف المتظاهرين السلميين مرفض قانونا وشرعا، و ما حصل ليلة امس هو عملية استهداف للمتظاهرين، "متسائلا" هل يمكن ان نطلق على المثلم ومن يعطل المؤسسات بأنهم متظاهرون سلميون؟ .-

واضاف ان "هناك اجندات لاثارة الفوضى والاقتتال في العراق، وماجرى في الخلاني محاولة لجر الحشد الشعبي الى الصدام المسلح، وان احداث الخلاني جاءت بعد احباط فتنة النجف، "مبينا ان "اكثر من 6 عجلات دخلت الى الخلاني وخرجت، ولدينا معلومات عن اقفال المطعم التركي منذ ثلاثة ايام".