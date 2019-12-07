النائب محمد البلداوي يعتبر قرارات الخزانة الامريكية بالمحاولة لفرض هيمنتها بالعراق

عد النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، السبت، قرارات الخزانة الامريكية الاخيرة والتي فرضت من خلالها عقوبات على شخصيات عراقية بينها الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بانها محاولة لفرض الهيمنة الامريكية في العراق.

وقال البلداوي خلال حديث صحفي، ان " قرارات الخزانة الأميركية ليست الا دعاية لواشنطن وفرض لهيمنتها في العراق والمنطقة ".

واضاف النائب ان " المقاومة الإسلامية وعلى رأسهم الشيخ الامين قيس الخزعلي اقضت مضاجع الاحتلال الأميركي بالعراق".