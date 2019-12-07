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نائب يرجح قبول أغلب القوى السياسية بتعديلات قانون الانتخابات الجديد


رجح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، السبت، ان يوافق اغلبية الكتل السياسية على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب لارضاء المطالب الجماهيرية، مشددا على ان الحكومة والسلطتين التشريعية والتنفيذية على المحك، ويجب على الجميع التنازل.

وقال القدو في حديث صحفي إن "السلطتين التشريعية والتنفيذية على المحك، ويجب على الجميع التنازل عن المصالح الحزبية والمكوناتية الضيقة من اجل ارضاء الجمهور المتظاهر"، مبينا ان "الاستجابة السريعة للمطالب الجماهيرية هو امر ضروري وواجب التحقق خلال فترة زمنية قصيرة".

واضاف القدو، ان "الشعب يطالب بتغيرات جوهرية وهو ما نعمل عليه بكل مالدينا من جهد، بالتالي فان الاغلبية وبحسب اعتقادنا سيوافقون على التغيرات الجوهرية بقانون انتخابات مجلس النواب المقبل لارضاء تلك الجماهير".

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