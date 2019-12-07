الأمن النيابية تستدعي أربع قيادات أمنية في جلسة استثنائية

أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، عن استدعاء قائدي عمليات وشرطة بغداد اضافة الى قائد الدفاع الجوي وقائد الفرقة 11 بالجيش عراقي في جلسة استثنائية تعقدها غدا.

وقالت اللجنة في بيان ، إنها "ستعقد غداً الاحد جلسة استثنائية لاستدعاء كلاً من قائد عمليات بغداد وقائد الدفاع الجوي وقائد شرطة بغداد وقائد الفرقة 11 بالجيش عراقي".

وأضافت اللجنة، أن الاستدعاء جاء "للتحقيق في الجرائم التي حدثت ليلة امس في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك الاحداث الاخيرة في محافظة النجف".

يذكر ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدا مساء امس اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، اضافة الى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما اعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق بالحالدث الذي ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.

وكشف "الحاج صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن تعرض منطقة الحنانة في محافظة النجف حيث اقامة الصدر، الى قصف بواسطة "طائرة مسيرة"، عازيا ذلك الى الاوامر الصادر من الصدر تجاه "اصحاب القبعات الزرق" بحماية المتظاهرين.