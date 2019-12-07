الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 4 ارهابيين بينهم 2 من قيادات داعش الارهابي بالموصل

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القاء القبض على 4 ارهابيين بينهم 2 من قيادات داعش.

وقالت في بيان ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على اربعة إرهابيين إثنين منهم من قيادات داعش".

واضافت "حيث القت القبض على الأول في منطقة الساحل الأيسر قرية الشيخ بنينوى المكنى (ابو شهد) وبدلالتة تم إلقاء القبض على الارهابي الثاني في قضاء تكريت.

وتابعت "كما تمكنت المفارز ذاتها من القبض على اثنين من قادة داعش الارهابي والمكنين (الذيب وعماد خاشوكة) في محافظة كركوك، حيث اعترف الملقى القبض عليهم من خلال التحقيقات الأولية بأنتمائهما لعصابات داعش الإرهابية،وقد تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم للقضاء".