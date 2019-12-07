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المدير السابق للدائرة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات : نحتاج إلى عامين لإجراء انتخابات مبكرة


 أكد المدير السابق للدائرة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات مقداد الشريفي، اليوم السبت، أن التحضير لإجراء انتخابات مبكرة يحتاج ما عام نصف العام الى عامين وبدعم من الأمم المتحدة.

وقال الشريفي إن “القانون الذي أقره البرلمان جيّد بحد ذاته لكن مجلس المفوضين الجديد سيحتاج وقتاً لتشكيله”.

وبين أن “من سيتم اختيارهم بالقرعة من أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وإن كانوا مستقلين لكنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية لإدارة الانتخابات، وبالتالي نحتاج إلى وقت أطول”.

وحول ما إذا كان بالإمكان الذهاب إلى انتخابات مبكرة طبقاً للدعوات الحالية، أوضح الشريفي أنه “من الصعب الذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال 6 شهور مثلاً.

واضاف نحتاج إلى سنة ونصف وربما سنتين لإجرائها وبدعم من الأمم المتحدة، حيث إنه تم استبعاد المديرين العامين الحاليين ومعاونيهم والأقسام، وبالتالي لا بد من بدائل لهؤلاء، وهذا أمر ليس بالهيّن”.

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المدير السابق للدائرة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات : نحتاج إلى عامين لإجراء انتخابات مبكرة
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