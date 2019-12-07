الشيخ قيس الخزعلي: لا سلاح الا سلاح الدولة

حذر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، من حدوث "فتنة داخلية" في البلاد، داعيا الى الابتعاد عن الصدام المسلح، فيما شدد أن "لا سلاح الا سلاح الدولة".

وقال الخزعلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن "الصدام المسلح امر مرفوض، والصحيح هو انسحاب كل المسلحين وترك المجال للأجهزة الامنية بملئ المكان وفرض سيطرتها على الأوضاع".

واضاف أن "‏طاعة المرجعية الدينية امر واجب ولا سلاح الا سلاح الدولة وحذار من الفتنة الداخلية".

واعلنت وزارة الداخلية، مساء امس الجمعة، عن فتح تحقيق باطلاق النار في منطقة السنك وسط بغداد، واكدت انه ادى الى استشهاد اربعة واصابة 80 شخصا.