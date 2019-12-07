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مسرور البارزاني: داعش ما زال خطراً كبيراً والتعاون مع المجتمع الدولي ضروري لمواجهته


اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، اليوم السبت، أن تنظيم "داعش" لازال خطراً كبيراً، لافتا إلى ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهته.

وقال مكتب البارزاني في بيان ، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون سوريا والتحالف الدولي ضد داعش السفير جيمس جيفري والوفد المرافق له"،

موضحا أنه "خلال اللقاء، الذي حضره وزيرا البيشمركة شورش إسماعيل والداخلية ريبر أحمد، جرى بحث آخر تطورات الوضع في العراق وسوريا والمنطقة عموماً، كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة".

وأكد السفير جيفري، وفق البيان، :التزام الولايات المتحدة بدعم إقليم كردستان وقوات البيشمركة".

ووجه البارزاني شكره لـ"الولايات المتحدة على دعمها المستمر للإقليم"، مؤكدا أن "تنظيم داعش لا يزال يشكل خطراً كبيراً وإن التعاون مع المجتمع الدولي ضروري لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية".

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مسرور البارزاني: داعش ما زال خطراً كبيراً والتعاون مع المجتمع الدولي ضروري لمواجهته
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