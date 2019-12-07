الدفاع الجوي ينفي تصريحه بمعلومات عن حادثة الحنانة

نفت قيادة الدفاع الجوي، السبت، تصريحها بمعلومات خاصة بالطائرة المسيرة التي استهدفت منطقة الحنانة.

وذكرت القيادة في بيان ان "قيادة الدفاع الجوي تنفي الاخبار التي تم تداولها في المواقع الاخبارية عن تصريحها بمعلومات خاصة بالطائرة المسيرة التي استهدفت الحنانة".

وأكدت :"أنها لم تصرح بهكذا تصريح ولم تخول احدا للتصريح عنها وان أية معلومات تتعلق بالقيادة يتم نشرها من خلال موقع وزارة الدفاع الرسمي (www.mod.mil.iq) ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة على (الفيس بوك_ تويتر _ والانستغرام)".

وشددت على أن "وزارة الدفاع ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المواقع الاخبارية والقنوات الفضائية التي تنقل هذه الاخبار غير الصحيحة دون التأكد منها، وسيكون القضاء العراقي الفيصل".