الإعلام الأمني تعلن تدمير 11 وكراً ضمن عملية إرادة النصر في صلاح الدين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تدمير 11 وكراً ضمن عملية إرادة النصر في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان إن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها في عملية إرادة النصر تمكنت بمرحلتها السابعة وخلال تطهير وتفتيش المناطق الواقعة غربي حقول علاس وعلى السفح الغربي لجبال حمرين، من تدمير ١١ وكراً و٣ أنفاق".

وأضافت أنه "تم العثور على ٤ أكياس تحوي ٥٠ كيلو غرام من مادة اليوريا، كما أسفرت هذه العملية عن تفجير ٢٣ عبوة ناسفة".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، انطلاق المرحلة السابعة من عملية "ارادة النصر" ومن أربعة محاور في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.