نائب عن "العصائب": فرض عقوبات على الخزعلي استهداف للشخصيات الوطنية

رأى القيادي في حركة عصائب اهل الحق النائب حسن سالم، السبت، قرارات الخزانة الامريكية بفرض عقوبات على زعيم الحركة الشيخ قيس الخزعلي بأنها استهدافا للشخصيات الوطنية المجاهدة.

وقال سالم في بيان إن "العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية تجاه الشخصيات الوطنية المجاهدة امثال الشيخ قيس الخزعلي واخيه المجاهد ليث الخزعلي وحسين اللامي انما تعبر عن حالة الهستيريا التي تعيشها الولايات المتحدة الامريكية بعد فشل اغلب مخططاتها تجاه العراق".

وأضاف، أن "هذا الاستهداف للشخصيات الوطنية العراقية يعتبر تدخل سافر بالشان العراقي"، عازيا ذلك الى "فشل وتخبط امريكا بعد كشف الشيخ قيس الخزعلي عن خيوط المؤامرة التي تقودها امريكا والصهاينة واذنابها من السعودية والامارات والتي فشلت وستفشل بوعي وحكمة المرجعية الرشيدة ووحدة الشعب العراقي".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الجمعة عن فرض عقوبات على زعيم "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي، وشقيقه ليث الخزعلي القيادي في الجماعة، بالإضافة إلى مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح، ورئيس تحالف "المحور الوطني"، خميس الخنجر.