الأخبار

نائب عن "العصائب": فرض عقوبات على الخزعلي استهداف للشخصيات الوطنية


رأى القيادي في حركة عصائب اهل الحق النائب حسن سالم، السبت، قرارات الخزانة الامريكية بفرض عقوبات على زعيم الحركة الشيخ قيس الخزعلي بأنها استهدافا للشخصيات الوطنية المجاهدة.

وقال سالم في بيان  إن "العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية تجاه الشخصيات الوطنية المجاهدة امثال الشيخ قيس الخزعلي واخيه المجاهد ليث الخزعلي وحسين اللامي انما تعبر عن حالة الهستيريا التي تعيشها الولايات المتحدة الامريكية بعد فشل اغلب مخططاتها تجاه العراق".

وأضاف، أن "هذا الاستهداف للشخصيات الوطنية العراقية يعتبر تدخل سافر بالشان العراقي"، عازيا ذلك الى "فشل وتخبط امريكا بعد كشف الشيخ قيس الخزعلي عن خيوط المؤامرة التي تقودها امريكا والصهاينة واذنابها من السعودية والامارات والتي فشلت وستفشل بوعي وحكمة المرجعية الرشيدة ووحدة الشعب العراقي".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الجمعة عن فرض عقوبات على زعيم "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي، وشقيقه ليث الخزعلي القيادي في الجماعة، بالإضافة إلى مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح، ورئيس تحالف "المحور الوطني"، خميس الخنجر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسرور البارزاني: داعش ما زال خطراً كبيراً والتعاون مع المجتمع الدولي ضروري لمواجهته
العتبتان توضحان حقيقة علاقتهما بمظاهرة “ركضة طويريج” الثلاثاء المقبل
الدفاع الجوي ينفي تصريحه بمعلومات عن حادثة الحنانة
عصائب اهل الحق: العقوبات لن تنفع ولا نمتلك أرصدة خارجية
بالصور .... تشييع جثمان المراسل الحربي الشهيد احمد المهنا
سفير الاتحاد الاوروبي معلقا على احداث امس : “غاضب واشعر بالحزن العميق على جرائم القتل ليلة أمس”
الإعلام الأمني تعلن تدمير 11 وكراً ضمن عملية إرادة النصر في صلاح الدين
عشائر كربلاء ينتشرون على مداخل ومخارج المحافظة ويعتذرون عن استقبال الزائرين
تفاصيل ماحدث في السنك منذ ليلة أمس حتى فجر اليوم
انطلاق المرحلة السابعة من عملية "ارادة النصر" في كركوك وصلاح الدين وديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك