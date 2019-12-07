الشيخ جلال الدين الصغير يهنأ الشيخ قيس الخزعلي والحاج ابو زينب اللامي بعد فرض عقوبات امريكية عليهما

هنأ امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ومدير امن الحشد الشعبي ابو زينب اللامي بعد ان فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات اقتصادية .

وقال سماحته في بيان له أهنأ الاخ المجاهد سماحة الشيخ قيس الخزعلي والاخ المجاهد الحاج ابو زينب اللامي على اوسمة الشرف التي حازوها بسبب العقوبات الامريكية المرفوضة عليهما،

واضاف سماحته ليعلم الاخوين أن امريكا وذيولها لو مدحوا احدا دنسوه ولو ذموا احدا شرفوه.