الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على 4 شخصيات عراقية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على أربعة مسؤولين عراقيين.
وذكر مصدر صحفي أن "الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين لانتهاكهم حقوق الانسان والفساد
الأسماء هي:
1. خميس فرحان الخنجر العيساوي (الأمين العام للمشروع العربي)
2. قيس هادي سعيد الخزعلي، (أمين عام عصائب أهل الحق)
3. ليث هادي سعيد الخزعلي، (شقيق أمين عام العصائب)
4. ابو زينب حسين فلاح اللامي، (مدير أمن الحشد الشعبي)
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