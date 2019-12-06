الداخلية تصدر بياناً بشأن "استشهاد" ضابط ومنتسب خلال إحباط محاولة سطو مسلح بالغزالية

أصدرت وزارة الداخلية، الجمعة، بياناً بشان "استشهاد" ضابط ومنتسب خلال إحباط محاولة سطو مسلح بمنطقة الغزالية.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "خلال عملية أمنية بطولية، استشهد الرائد محمد صالح عبد الله ورئيس عرفاء قصي سعدون رضا المنسوبين الى السرية الثالثة بالفوج الثاني باللواء الخامس في الفرقة الثانية بالشرطة الإتحادية".

وأضافت أن "استشهاد الضابط والمنتسب جاء خلال إحباط محاولة سطو مسلح على أحد المنازل في منطقة الغزالية غربي بغداد".