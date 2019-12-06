الحلبوسي: اعضاء المفوضية وفقا لقانونها الجديد من القضاة وسيختارون ضمن قرعة

اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي،، ان اعضاء المفوضية وفقا لقانونها الجديد من القضاة، مبينا انهم سيختارون ضمن قرعة، فيما اشار الى اعفاء جميع مدراء اقسام المفوضية المنحلة.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان ان "اعضاء المفوضية وفقا لقانونها الجديد سيكونون من قضاة ذوي الخبرة من الصنف الاول"، مبينا ان "اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية".

واضاف الحلبوسي ان "القانون يتميز بانهاء العمل للمفوضية الحالية ونقل المدراء العامين لدوائر اخرى مع ابقاء اربعة منهم واعفاء مدراء الشعب لاعطاء استقلالية واطمئنان للمفوضية رغم وجود مدراء اكفاء"، مشيرا الى ان "هذا القانون مهم وهنالك جهود لاقرار قانون مجلس النواب".

وتابع "لن نقف بوجه الشعب وسنغلب مصالحهم على مصالح الاحزاب"، موضحا "اننا سنشهد الاسبوع المقبل التصويت على قانون مجلس النواب".

واكد "اننا خلال الساعات القادمة من العمل سنتوجه لمناقشة قانون مجلس النواب بغية استكماله".

يذكر ان البرلمان صوت اليوم الخميس، على قانون مفوضية الانتخابات ورفع جلسته الى الاسبوع القادم.