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الاستخبارات العسكرية تقبض على مسؤول الحاسبة الامنية لداعش الارهابي في الانبار


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن القاء القبض على مسؤول الحاسبة الامنية لداعش في الانبار.

وقالت المديرية في بيان، "بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨من القاء القبض على أحد الارهابيين في الرمادي".

وأضافت المديرية، أن "الملقى القبض عليه كان المسؤول عن الحاسبة الخاصة ب‍داعش التي تضم اسماء منتسبي قواتنا الامنية في الانبار قبل التحرير، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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