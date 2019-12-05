الشيخ همام حمودي : تصريح نتنياهو يؤكد ماحذرت منه المرجعية بوجود مندسين يسعون للحرق والتخريب لصالح دول خارجية".

أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، الخميس ان تصريحات نتنياهو وترامب لاستغلال احداث العراق يؤكد ما حذرت منه المرجعية المباركة بوجود مندسين في التظاهرات يسعون للحرق والتخريب لصالح دول خارجية.

وقال الشيخ حمودي في بيان إن "ماصرح به نتنياهو بسعيه وترامب لاستغلال أحداث العراق لصالح مواجهتهم مع إيران يؤكد ماحذرت منه المرجعية بوجود مندسين يسعون للحرق والتخريب لصالح دول خارجية".

وأضاف أن ذلك "يحمل كل الحريصين على التظاهرات الاصلاحية مسؤولية الحفاظ على سلميتها وهويتها الوطنية وبلوغ أهدافها الاصلاحية بفرز المندسين وطردهم وتطهير ساحات التظاهرات من ذيول نتنياهو وترامب".

يشار الى أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وصف تظاهرات العراق ولبنان وإيران بـ"الفرصة الكبيرة"، مؤكدا اتفاقه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لاستغلالها في الضغط على حكومة طهران.