النائب قاسم الاعرجي مخاطباً المتظاهرين: حان وقت ترتيب اوضاعكم استعداداً للانتخابات المقبلة

دعا عضو مجلس النواب قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، المتظاهرين الى اعادة ترتيب اوضاعهم استعداداً للانتخابات المقبلة.

وخاطب الاعرجي في منشور على صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي ،المتظاهرين السلميين قائلاً "حان وقت ترتيب اوضاعكم استعداداً للانتخابات المقبلة فان صناديق الاقتراع بانتظاركم".

و حذر المرجع الديني كاظم الحائري، اليوم، من توقف العملية السياسية والفوضى التي يتمناها الاعادء، فيما دعا مجلس النواب الى اعادة النظر في التشريعات السابقة.