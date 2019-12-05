مصدر يكشف تفاصيل هجوم ’’عنيف’’ شنه تنظيم داعش الارهابي داخل حدود السليمانية

كشف مصدر أمني، الخميس (05 كانون الأول 2019)، تفاصيل هجوم شنه تنظيم داعش الارهابي على نقاط أمنية تابعة لقوات البيشمركة، داخل حدود محافظة السليمانية.

وقال المصدر إن "خلايا تنظيم داعش الارهابي شنت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، هجوما عنيفا على نقاط مرابطة للبيشمركة ضمن الفوج الثالث المتمركز في أطراف قرية دكه في ناحية كولجو قرب الحدود الرابطة بين محافظتي ديالى والسليمانية".

وأضاف أن "الهجوم ليلة امس يعد الأعنف من نوعه الذي تتعرض له قوات الامن الكردية وخاصة داخل حدود السليمانية"، مشيرا إلى أن "الاشتباكات تسببت باستشهاد عنصر من قوات البيشمركة واصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة".

ولفت المصدر إلى أن "البيشمركة أرسلت قوات إضافية إلى ناحية كولجو، وعززت بشكل كبير النقاط التفتيشية المتواجدة في الناحية".