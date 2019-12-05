نائب عن صادقون: اتهام إيران بنقل صواريخ إلى العراق مخطط لقصف الحشد الشعبي

اعتبر النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، أحمد الكناني، ‏الخميس (05‏ كانون الأول‏، 2019)، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية بشأن نقل إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى مستودعات سرية في الأراضي العراقية، تبرير لضرب الحشد الشعبي.

وقال الكناني في حديث صحفي إن "لا صحة لما تناقلته وسائل الاعلام الامريكية عن نقل إيران لصواريخها الباليستية قصيرة المدى إلى مستودعات سرية في الاراضي العراقية"، معتبراً أن "هذه الاتهامات مخطط وتبرير مقدم لضرب الحشد الشعبي".

وأضاف، أن "الأوضاع في إيران مستقرة ومؤمنة بالكامل من ناحية الغطاء الجوي، فيما لم تكن الأراضي العراقية مؤمنة وهذا يعني أن إيران ليس لديها خطة لنقل أية صواريخ".

وأوضح الكناني، أن "هذه القضية مبيتة وتعد تبريراً مقدماً للاعتداء على المقار الامنية لاسيما الحشد الشعبي"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي منظومة امنية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة ولديها مقبولية من ابناء الشعب العراقي ويعد صمام الامان".

وادعى مسؤولون في جيش الاحتلال الأمريكي، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، نشرته اليوم الخميس، عن استغلال إيران للأحداث الراهنة في العراق لبناء ترسانة سرية من الصواريخ قصيرة المدى، في العراق.

وبحسب ما بينت الصحيفة الأمريكية، فإن "مساعي إيران لفرض قوتها في الشرق الأوسط تأتي في وقت تعيد فيه الولايات المتحدة بناء وجودها العسكري هناك أيضاً، وذلك لمواجهة التهديدات الناشئة للمصالح الأمريكية بما في ذلك الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط والمنشآت النفطية، والتي ألقى مسؤولو الاستخبارات الأمريكية باللوم فيها على إيران".

ووفقاً لما جاء في تقرير الصحيفة، فإن "المعلومات الاستخبارية التي تتحدث عن تخزين إيران للصواريخ في العراق هي أقوى مؤشر على فشل مساعي ترامب لردع طهران بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية قولهم إن "صواريخ إيران في العراق تشكل تهديداً لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة بل ومن الممكن أن تعرض القوات الأمريكية المتمركزة هناك للخطر".