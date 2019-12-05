الأخبار

نائب عن صادقون: اتهام إيران بنقل صواريخ إلى العراق مخطط لقصف الحشد الشعبي


اعتبر النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، أحمد الكناني، ‏الخميس (05‏ كانون الأول‏، 2019)، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية بشأن نقل إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى مستودعات سرية في الأراضي العراقية، تبرير لضرب الحشد الشعبي.

وقال الكناني في حديث صحفي إن "لا صحة لما تناقلته وسائل الاعلام الامريكية عن نقل إيران لصواريخها الباليستية قصيرة المدى إلى مستودعات سرية في الاراضي العراقية"، معتبراً أن "هذه الاتهامات مخطط وتبرير مقدم لضرب الحشد الشعبي".

وأضاف، أن "الأوضاع في إيران مستقرة ومؤمنة بالكامل من ناحية الغطاء الجوي، فيما لم تكن الأراضي العراقية مؤمنة وهذا يعني أن إيران ليس لديها خطة لنقل أية صواريخ".

وأوضح الكناني، أن "هذه القضية مبيتة وتعد تبريراً مقدماً للاعتداء على المقار الامنية لاسيما الحشد الشعبي"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي منظومة امنية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة ولديها مقبولية من ابناء الشعب العراقي ويعد صمام الامان".

وادعى مسؤولون في جيش الاحتلال الأمريكي، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، نشرته اليوم الخميس، عن استغلال إيران للأحداث الراهنة في العراق لبناء ترسانة سرية من الصواريخ قصيرة المدى، في العراق.

وبحسب ما بينت الصحيفة الأمريكية، فإن "مساعي إيران لفرض قوتها في الشرق الأوسط تأتي في وقت تعيد فيه الولايات المتحدة بناء وجودها العسكري هناك أيضاً، وذلك لمواجهة التهديدات الناشئة للمصالح الأمريكية بما في ذلك الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط والمنشآت النفطية، والتي ألقى مسؤولو الاستخبارات الأمريكية باللوم فيها على إيران".

ووفقاً لما جاء في تقرير الصحيفة، فإن "المعلومات الاستخبارية التي تتحدث عن تخزين إيران للصواريخ في العراق هي أقوى مؤشر على فشل مساعي ترامب لردع طهران بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية قولهم إن "صواريخ إيران في العراق تشكل تهديداً لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة بل ومن الممكن أن تعرض القوات الأمريكية المتمركزة هناك للخطر".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صالح يصادق على انهاء عمل مجالس المحافظات
نائب عن صادقون: اتهام إيران بنقل صواريخ إلى العراق مخطط لقصف الحشد الشعبي
شرطة ذي قار: القبض على متهم اعترف بقيامه بأربع عمليات سرقة في الحبوبي
القانونية البرلمانية تعقد اجتماعاً لمناقشة اللمسات الاخيرة من قانون مفوضية الانتخابات
الغانمي يأمر بتشديد إجراءات المراقبة على الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا
شرطه كربلاء تنفي وقوع اشتباكات في المحافظة
نائب يعلن التوصل إلى اتفاق شبه نهائي يخص قانون المفوضية ويكشف مضمونه
النزاهة: ضبط متهمين استوليا على إيرادات بلدية بنينوى لثلاث سنوات
العتبة العباسية تنفي توجيه دعوة للتظاهر في أية محافظة
بالفيديو .... ابناء المرجعية المباركة يدخلون ساحة التحرير
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك