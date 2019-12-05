شرطة ذي قار: القبض على متهم اعترف بقيامه بأربع عمليات سرقة في الحبوبي

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم اعترف بقيامه بأربع عمليات سرقة في ساحة الحبوبي.

وقال إعلام القيادة في بيان إن "دوريات النجدة تسلمت من المتظاهرين في ساحة الحبوبي المتهم (ع. ع. ب) البالغ من العمر 31 عاماً يسكن الناصرية حي الشهداء، والذي ألقي القبض عليه متلبساً بسرقة جهاز موبايل".

وأضاف، أنه "ومن خلال التحقيق من قبل مكافحة إجرام الناصرية اعترف (المتهم) بارتكاب ثلاث سرقات من مواكب خدمية في ساحة الحبوبي والسرقة الرابعة تم القبض عليه بالجرم المشهود"، مبيناً أنه تم "تدوين أقواله بالاعتراف قضائياً، وقرر قاضي التحقيق توقيفه استناداً لإحكام المادة (446) من قانون العقوبات العراقي".