القانونية البرلمانية تعقد اجتماعاً لمناقشة اللمسات الاخيرة من قانون مفوضية الانتخابات

عقدت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، اجتماعاً لمناقشة اللمسات الاخيرة من قانون مفوضية الانتخابات.

وقال مصدر برلماني إن "اجتماعا عقد داخل اللجنة القانونية لمناقشة اللمسات الأخيرة من قانون المفوضية".

وأضاف المصدر ، أن "الاجتماع يرتكز حاليات للنقاش حول نسبة تمثيل كل مكون داخل مجلس المفوضين بعد ان حسم عدد اعضاء المجلس"، لافتا الى أن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري حضر الى مجلس النواب وانضم الى اجتماع اللجنة".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته اليوم الخميس، للتصويت على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.