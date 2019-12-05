الغانمي يأمر بتشديد إجراءات المراقبة على الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا

أمر رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي،بتشديد إجراءات المراقبة على الشريط الحدودي مع سوريا وتركيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ، انه" من أجل الوقوف والاطلاع على أخر المستجدات والتطورات الامنية في الشريط الحدودي {العراقي، السوري، التركي}، عقد الغانمي، اليوم الاربعاء، اجتماعاً مع مدراء الاجهزة الامنية في وزارة الدفاع وضباط من هيأة ركن رئاسة اركان الجيش لتدارس وتقييم الوضع الامني على الشريط الحدوديمغ سوريا وتركيا".

واضاف" بعد الاستماع للعرض المفصل, وجه رئيس الاركان بضرورة تشديد إجراءات المراقبة على الشريط الحدودي وسد الثغرات واحكام السيطرة عليه من أجل تفويت الفرصة على العناصر الارهابية التي تحاول التسلل الى داخل الاراضي العراقية، واكمال كافة المتطلبات الخاصة بالمخافر الحدودية وبالتنسيق مع قيادة قوات الحدود