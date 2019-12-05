نائب يعلن التوصل إلى اتفاق شبه نهائي يخص قانون المفوضية ويكشف مضمونه

أعلن النائب علاء الربيعي، الخميس، التوصل إلى اتفاق شبه نهائي يخص قانون مفوضية الانتخابات، مبيناً أن الاتفاق يتضمن أن تضم المفوضية تسعة قضاة اثنان منهم من مجلس شورى الدولة.

وقال الربيعي في حديث صحفي، إنه تم "التوصل إلى اتفاق شبه نهائي الآن حول الصيغة النهائية لقانون مفوضية الانتخابات، والمتضمن أن يكون هناك تسع قضاة اثنان منهم من مجلس شورى الدولة".

وأضاف، أنه "سيتم الحسم النهائي للقانون بغية التصويت عليه اليوم ليكون ملبياً لطموحات الجماهير في انتخابات شفافة ونزيهة ومفوضية مستقلة بعيدة عن ضغوط وهيمنة الأحزاب".